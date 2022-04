Un paradís residencial per a streamers a Andorra?

Andorra la VellaUn complex d'habitatges adaptat al mil·límetre i totalment digitalitzat on puguin conviure jugadors professionals i creadors de contingut. Aquesta és la darrera aposta d'Opera GX, la versió gaming del navegador web Opera que es planteja fer el salt al sector immobiliari i que vol començar la seva aventura a Andorra. La idea de la companyia és crear "una comunitat residencial de somni" per als creadors de contingut residents al Principat, on cada habitatge que conformi el complex estigui equipat amb tota mena de dispositius, jocs i decoració gaming de màxima qualitat.

Sota el nom 'Opera GX Village', la voluntat és oferir als seus residents "l'entorn de joc definitiu" fent que cada detall de l'habitatge sigui personalitzable al 100% i amb les màximes comoditats. Segons afirma la companyia, malgrat que es tracta d'una "utopia futurista", ja són diversos els jugadors i streamers que han mostrat el seu interès a formar part del projecte, que es presenta com "un paradís per als jugadors d'Andorra".

La presència d'un nombrós grup de professionals d'internet no ha estat l'únic motiu pel qual Opera GX s'ha fixat en Andorra. En el vídeo promocional de la iniciativa destaquen els beneficis del sistema fiscal del Principat i les activitats esportives que ofereix el país durant tot l'any.

Malgrat que el projecte es troba en una fase molt inicial, l'empresa està començant a animar als seus seguidors per aconseguir un viatge amb totes les despeses pagades a una casa pilot de les mateixes característiques entre el 6 i el 8 de maig.