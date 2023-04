A parar taula!!

Quan et converteixes en l'amfitriona d'una vetllada concreta vols que tot estigui més que correcte. És veritat, que quan la pilota està sobre la teva taula(da) la pressió hi juga un paper destacat. Vols captar l'atenció dels teus convidats per tots els detalls que hi pugui haver a la taula al voltant de la qual hi passareu una llarga estona. Pretens que els teus convidats estiguin còmodes, que marxin de casa teva amb un bon record i que et tinguin, perquè no, com a assessora el dia que els toqui ser a ells els amfitrions.

Ara que arriba el bon temps i que, ben segur, és més habitual rebre gent a casa, Pyrenées Andorra enceta els 'Dies de taula' perquè renovis tot o part del material que utilitzes per a sorprendre els teus comensals. Fins al 30 d'abril, els clients de My Pyri poden aprofitar-se d'un 20% de descompte a partir del segon article que comprin a la secció de parament per a la llar.

Ara és un bon moment per invertir en una vaixella atemporal. Els colors vius, els motius florals o decoracions relacionades amb la natura són les que més destaquen durant aquesta època de l'any. Tot i això, hi ha qui prefereix per seguir un estil més clàssic independentment de la temporada.

Un altre element que t'ajudarà a donar una imatge fresca i renovada són les estovalles. Aquestes són una peça clau tant sigui per un dinar com per un sopar i no poden faltar els tovallons que l'acompanyin.

I per acabar de completar-ho, no pot faltar una coberteria que s'adigui a tot el que hem comentat anteriorment.

Aquests potser serien els tres elements bàsics a tenir en compte, però ja sabem que els petits detalls són els que marquen la diferència. D'aquí que millor t'acostis fins a la tercera planta de Pyrénées Andorra perquè t'afanegis amb tranquil·litat tot el que t'ofereix el centre perquè gaudeixis d'uns bons 'Dies de taula'.