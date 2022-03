Patricia Conde o com triomfar al marge de les xarxes socials

Patricia Conde. Només amb el nom, gran part de les persones que el senten ja saben que ens referim a una de les presentadores més mediàtiques i carismàtiques de la televisió espanyola de les darreres dues dècades. L’actriu i presentadora va passar per Andorra per participar en un acte promocional d’IQOS ILUMA. Al hall del Park Hotel, Conde, amb el seu somriure infinit, va atendre'ns per parlar de televisió, tendències i xarxes socials. I és que una de les primeres coses que criden l’atenció és que només té un compte, a Instagram, on compta amb més de mig milió de seguidors. “Me’l vaig obrir tot just al 2015, i perquè era necessari per una campanya d’una marca en què era imatge” va explicar. A diferència de moltes de les estrelles de l’star system, podríem dir que mundial, Conde no viu obsessionada amb el que passa a les xarxes socials ja que “penjo alguna foto, algun vídeo o algun acudit, però poso molta distància per evitar que qualsevol crítica, positiva o negativa m’afecti”. Però té clar que “la rivalitat” dels seguidors o que aquests siguin claus per representar alguna marca “no és positiu. Si em vols a mi és pel que sóc o pel que represento i els valors que et puc aportar, no perquè tingui milers de seguidors a les xarxes“.

Les aparicions a l’Informal, al 99, però sobretot l’èxit de ‘Sé lo que hicisteis’, a la Sexta, a partir del 2006, van convertir-la amb un dels rostres més coneguts del panorama televisiu. Aquella dècada, en la que va començar a aparèixer facebook, Conde va explicar que “en aquell moment, encara no se li donava massa importància al que es deia a les xarxes” i afegeix que “tot el que va ser ‘Sé lo que hicisteis’, amb les actuals xarxes socials, no sé pas com seria”. I és que no es pot oblidar que tota cara té la seva creu, i l’accés a internet i l’anonimat que pot donar, ha creat els haters, que amagats darrere falsos avatars, llencen qualsevol improperi. L’actriu ho té clar “bloco i borro, perquè com diem en castellà ‘el mejor desprecio es no hacer aprecio’ i així igual se’n cansen” i va afegir que “alguns d’aquests haters deuen alliberar les frustracions amb els atacs, però tal vegada valdria més que visitessin algun professional que els pogués ajudar”.

En aquest sentit, l’actual presentadora de Movistar + ho té molt clar, i afirma que “segurament, si des de petits s’ensenyés a gestionar les emocions i les frustracions i s’invertís més en educació, en salut… segur que a la llarga tindríem un món molt millor” perquè “quan veig segons quins comentaris penso, què deu haver passat aquesta persona per ser així. Ens queda molt camí per córrer en poder tenir eines per ajudar psicològicament a les persones”. De moment, Conde té clar que “no vull cap més xarxa social. Si volgués opinar, m’obriria twitter, però és que no m’interessa. Jo vull fer la meva feina, rebre l’escalf del públic en un teatre o com ens el facin arribar si els agrada la nostra feina i ja” perquè “a vegades els qui idolatren en excés i no els fas cas, s’acaben convertint en els pitjors haters. Per això sempre he pres distància amb les xarxes“.

Una nova manera de fer no tan diferent

La manera d’arribar a les cases ha canviat. Del final de la televisió analògica que va viure l’Informal o de la TDT amb la que va arribar ‘Sé lo que hiciste’ fins al moment actual, el consum audiovisual ha canviat. No obstant això per a l’actriu “la manera de fer determinats productes no varia tant” i com a exemple posa l’aparició que va tenir en la sèrie per youtube ‘Vàlidas’ on va representar una empresària i que “la producció, el rodatge i la postproducció no eren tan diferents com qualsevol de les altres ficcions en les quals he pres part”. El públic recordarà actuacions com Briggitte Bardot a Velve Colección o els 274 episodis en què Conde va participar de la sèrie Gym Toni.

El que sí que veu diferent és l’entreteniment que es fa des dels youtubers o creadors de contingut. “Quan fas un programa de televisió, amb uns temps marcats, no té res a veure amb estar davant d’una càmara o d’un mòbil i crear contingut a partir d’aquí” va reflexionar la presentadora. En aquest punt remarca que “de la mateixa manera que, a dia d’avui, jo no em veig fent twitch o tik tok” creu que per als creadors de contingut a les xarxes socials “és complicat” adaptar-se a com treballen els formats més televisius o de ficció. Malgrat tot, Conde amb un somriure tan elegant com irònic ens va acabar dient que “no és pot di mai d’aquesta aigua no en beuré”.