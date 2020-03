El pavelló del Serradells s'omple per recaptar fons per Assandca

Sis classes repartides durant tot el dia han format la segona edició del Wintcycling que s'ha portat a terme aquest dissabte al pavelló del Centre Esportiu Serradells. Un total de 180 bicicletes han permès que, de nou, es veiés com Andorra és solidària. Ho és perquè ha omplert cada una de les classes però també ho és perquè no hi ha límit per aconseguir recursos per la lluita contra el càncer. Sota el patrocini d'Andbank la jornada, segons els organitzadors "ha estat tot un èxit".

Enguany, el Wintcycling s'ha vestit de gala, llums, colors i molta alegria. El muntatge portat a terme en el Serradells és d'aquells que crida l'atenció. A més, inflables i un taller de maquillatge permetien als més petits de la casa estar entretinguts mentre els grans feien esport.

Cares d'alegria i també de patiment s'han pogut veure en les diferents classes. Però com argumentava una participant "tot és per una bona causa". Cares conegudes de la societat andorrana com els consellers comunals Alain Cabanes i Meritxel López; la directora de Bomosa, Carmen Rivera o la ciclista andorrana, Mari Martínez no han volgut faltar a la cita solidària del cap de setmana.

El lateral del pavelló estava farcit de serveis als participants: hidratació, fruita, i també un espai on l' Associació andorrana contra el càncer (Assandca) oferia els seus productes per així recaptar fons.

L'alegria ha impregnat totes les classes d'una jornada creada per una bona causa. La recaptació final no se sabrà fins a la setmana entrant.