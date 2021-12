Establim conversa amb els fundadors de PdPaola, els germans Paola i Humbert Sasplugas que van crear aquesta firma de joies el 2014 i que s'ha acabat convertint en la marca de joies de capçalera dels millennials. Amb el temps han aconseguit crear peces de disseny autèntiques fetes amb or reciclat i diamants "lab-grown" que han estat creats en laboratoris que mantenen la mateixa brillantor que un diamant natural. La col·lecció de PdPaola ja la pots trobar a la planta baixa de Pyrénées Andorra.

PdPaola és una marca que camina cap a la sostenibilitat. És un camí que vau iniciar des dels inicis?

Quan vam començar el nostre projecte, no vam identificar-nos com una marca sostenible i sent humils, crec que encara no podem etiquetar-nos com a tal. Tanmateix, creiem que la responsabilitat ambiental i social és el camí a seguir. És un procés que ja hem començat i que necessitarà temps, ja que requereix un període de reflexió, d'una bona planificació i d'una implementació correcte. Però estem emocionats, i segurs que no només ho aconseguirem, sinó que valdrà molt la pena!

Quines decisions heu pres ja per fer possible aquest procés?

A principis del 2021, vam desenvolupar el nostre Pla de Sostenibilitat, que està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per les Nacions Unides. Durant aquest temps, hem aconseguit fer servir energia renovable en les nostres oficines i botiga, introduït materials més responsables en les nostres col·leccions, com l'or reciclat i els diamants 'lab-grown' i canviat l'embalatge per un de certificat sostenible. També hem desenvolupat programes que ens permetin tenir una cadena de subministrament responsable, mapatge de proveïdors, i salut i seguretat del producte.

I com li feu constar tot això al client?

A la nostra pàgina web, tenim una declaració d'intencions molt clares i som transparents amb la informació sobre l'origen dels materials i la traçabilitat dels nostres productes. A la col·lecció 'Fine Jewelry' només utilitzem or reciclat de fonts verificades per institucions reconegudes. Confiem en el 'Responsible Jewellery Council' (RJC), l'organització mundial líder en l'establiment d'estàndards per a la indústria de la joieria, que treballa per garantir negocis ètics i una gestió responsable en la cadena de subministrament. L'or reciclat fet servir en la fabricació de les nostres joies prové de foneries verificades per l'RJC.

En què consisteix l'or reciclat?

Com el seu nom indica, l'or reciclat està fet amb metalls reciclats o en desús, com per exemple, restes de metalls o metalls no emprats, a més de productes que continguin or. El millor de tot plegat és que conserva l'essència i la qualitat de l'or alhora que respon a la demanda actual.

A més d'or reciclat, també feu servir diamants 'lliures de mineria'. Com s'aconsegueix això?

Els diamants 'lab-grown' són elaborats replicant la manera en què els diamants naturals es creen a la natura, però emprant la més alta tecnologia per a replicar aquest procés de creació sense l'impacte negatiu que pot arribar a tenir la mineria. Tenen exactament les mateixes característiques químiques que els diamants naturals, així com la seva impressionant bellesa. Són físicament, òpticament i químicament iguals als que es formen sota la superfície de la terra. L'única diferència entre els diamants 'lab-grown' i els extrets en mineria és el seu origen.

Creieu que la sostenibilitat és un valor que, en el sector de la joieria, ha vingut per quedar-se?

Estem convençuts que la responsabilitat mediambiental i social és el camí a seguir i que és un llarg camí a recórrer. Volem que les nostres accions serveixin com a base per a impulsar aquesta transformació i per això estem disposats a assumir la responsabilitat que ens pertoca. La nostra fita és aconseguir que la indústria de la joieria sigui més responsable.