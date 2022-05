Pepelu Ballester, Emili Rafecas i Marisa Villagrasa guanyen la ultramarató de 74 quilòmetres

EncampLa ultramarató de 74 quilòmetres, la principal novetat de la 39a edició de l'OTSO Travessa d'Encamp ja té guanyadors. En categoria masculina Pepelu Ballester i Emili Rafecas han creuat conjuntament la línia de meta, després de córrer durant 10 hores 21 minuts i 49 segons. En categoria femenina la primera classificada ha estat Marisa Vilagrasa que ha aconseguit acabar la ultramarató en 12 hores 55 minuts i 35 segons. Cal destacar que hi havia un total de 85 inscrits, dels quals 9 finalment no han pres la sortida.

Quant a la marató de 42 quilòmetres, el triomf ha estat pel kenià Bernard Cheruiyot, amb un temps de 4 hores 33 minuts i 54 segons. Cal destacar que Cheruiyot forma part, precisament, de l'equip d'OTSO a Kènia; el podi de la categoria l'han completat Martí Lázaro i Pau Capell. En categoria femenina la victòria ha estat per Sheila Avilés, que ha fet el recorregut amb 5 hores 23 minuts i 43 segons, acompanyada per Tanui Euliter i Montserrat Martínez.

El conseller del comú d'Esports, Xavier Fernàndez, ha destacat que "tanquem el primer dia de cursa amb molt bones sensacions per la bona resposta dels corredors, que han gaudit moltíssim del primer dia i dels nous recorreguts" i ha afegit que "animem a tothom a venir demà al matí per gaudir de la festa del Trail a la plaça dels Arínsols, una cursa que amb 39 anys d'història cada any segueix creixent". Cal recordar que per demà queden les curses de 7, 12 i 21 quilòmetres, on hi ha uns 650 inscrits.