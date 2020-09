En perill la continuïtat de bars i petits restaurants

Una setmana després que el Govern anunciés l’últim paquet de mesures per combatre la Covid-19, el sector de l’hostaleria fa balanç. Bars i restaurants han aplicat un seguit de restriccions centrades principalment en la limitació d’ocupació a les taules. Màxim dues persones en els bars, i fins a cinc persones en els restaurants. Les limitacions s’han traduït en una davallada dels ingressos “alarmant”, expliquen diversos restauradors amb qui ha parlat l’Ara, que afegeixen que no saben si podran sostenir el negoci a curt termini.

A les dificultats dels locals d’oci nocturn s’afegeix ara un altre sector, el dels bars i petits restaurants, que també veu amb preocupació la seva viabilitat. “Hem invertit en mampares, dispensadors de gels, protocols de desinfecció i hem condicionat els espais per garantir la separació entre taules”, destaca el gerent d’un local del barri antic d’Andorra la Vella. “La cosa ja estava difícil, però les últimes limitacions han dinamitat les nostres finances, hi ha dies que la caixa no dona ni per pagar la llum”.

Segons dades del departament d’Estadística a Andorra hi ha 663 bars i restaurants (2019). S’hi s’afegeixen les cafeteries i menjadors dels hotels la xifra arriba al miler d’establiments, que fins abans de la crisi de la Covid-19 ocupaven en total al voltant de 6.500 treballadors. Un grup professional amb molt de pes en l’economia que en els darrers dies ha vist perillar més que mai el seu futur.