Un periodista, a Rac1, sobre Andorra: “Allò és un gueto, són quatre parets i fa un fred que pela”

Carlos Quílez, periodista i exdirector d'anàlisis de l'Oficina Antifrau de Catalunya, ha descrit Andorra de la següent manera: “Allò és un gueto, són quatre parets i fa un fred que pela. Tinguem la certesa que els motoristes i els 'ricachons' que s'estan allà s'estiguin allà i no a Salou de vacances”. Quílez ha fet aquestes manifestacions aquest dilluns al vespre al programa de Rac1 'No ho sé', presentat per Agnès Marquès. L'espai radiofònic ha posat el focus en l'enèsim 'youtuber' espanyol que ve a residir a les Valls aprofitant que aquí es paguen menys impostos. Quílez ha expressat el seu “despreci més absolut i més radical per a les cantants d'òpera, els motoristes i els 'youtubers' que se'n van a pagar impostos”, i ha recordat que per obtenir la residència al Principat s'hi ha de residir, com a mínim, 183 dies l'any.



La relació de Quílez amb Andorra ve de lluny, després que el periodista s'embranqués en processos judicials amb l'exministre de Finances andorrà, Jordi Cinca, arran de la publicació del llibre 'Diamants bruts' (Crònica Global, 2016). També ha dedicat diverses columnes d'opinió al Principat i alguns dels seus residents.





El programa també ha convidat Daniel Viader, advocat i professor de la UOC, qui ha lamentat “la manca d'harmonització fiscal dins Espanya i dins el territori europeu”. “Si pensem en un youtuber que té exclusivament ingressos per publicitat i no té cap despesa lligada a la feina, més enllà de la connexió a internet, a Catalunya a partir dels 300.000 euros de beneficis tributes un 50%, a Andorra el tipus màxim és el 10%, això no té color, se'n diu tributar amb els peus, anar a escollir el territori amb la tributació més baixa. És una temptació molt gran per aquelles persones que tenen un sentit de la responsabilitat social que ofereix molts dubtes”, ha dit l'advocat.