Els perruquers, poc acostumats amb tantes mesures de seguretat

El sector de la perruqueria es mostra content amb la reobertura però assegura que els protocols de seguretat que han de seguir és el que més empipa dins el gremi, segons ha explicat el seu president, Manel Rodríguez. "Hi ha certes queixes sobre el protocol de neteja perquè es fa molt feixuc", ha declarat Rodríguez, qui ha indicat que això és degut a la novetat i que en els propers dies tothom ja hi estarà més acostumat.

Tot i aquestes molèsties pel protocol a seguir, el president del gremi ha comentat que finalment les mesures de seguretat que han d'aplicar són més suaus del que es pensaven, ja que no són tan estrictes com les d'Espanya. En aquest sentit, ha comentat que sempre es rep al client l'entrada i només s'atén amb cita prèvia. "El client ha de dur mascareta i ha rentar-se les mans amb gel desinfectant que nosaltres facilitem". De moment, l'ús de guants no és obligatori per ningú. Quant als treballadors, aquests han de dur ulleres de protecció i mascareta FFP2. A més, "els qui tallen barbes o els dels centres d'estètica amb els maquillatges han de posar-se pantalles de protecció". A tot això, se li ha de sumar que la distància entre clients ha de ser de dos metres.

Pel que fa a l'ambient viscut en el primer dia, Rodríguez ha comentat que nota la gent amb por. "Els falta confiança pel fet de no saber com actuar" en una situació que és nova per a tots, ha explicat. Tot i així, la rebuda ha estat molt bona per la gran demanda que estan tenint, ja que estan donant hores per la setmana vinent. "Aquesta llarga llista d'espera també és normal perquè estem a un 30% de la nostra capacitat", ha conclòs el president.