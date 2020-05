Un 9% de les persones cribrades a la segona onada presenten anticossos

Fins a aquest dilluns, ja són 57.303 les persones que s'han sotmès a la segona onada del cribratge poblacional, el que suposa que s'hagin assolit els 124.280 tests des que es va iniciar l'estudi. Segons ha assenyalat aquest dilluns el cap de Govern, Xavier Espot, els resultats d'aquestes proves han derivat en 6.002 PCR, de les quals 81 han donat positiu, el que representa un 1,35%. Així mateix, s'ha comprovat que dels primers 41.797 tests fets al llarg de la segona onada, el 90,9% de la població ha presentat un resultat amb IgM i IgG negatiu; l'1% ho ha fet amb IgM negativa i IgG positiva; el 6,1% amb IgM positiva i IgG negativa, i l'1,9% ha donat positiu ambdós casos. A més, segons ha afirmat Espot, "un 9% de les persones cribrades han desenvolupat anticossos", el que fa que Andorra es trobi en una situació molt similar a la viscuda després de la primera onada.

El cap de Govern ha anunciat aquest dilluns una sèrie de mesures de desconfinament a partir d'aquest divendres que es podran modificar d'acord amb resultats totals del doble cribratge poblacional. Tot i això, ha reconegut que el Principat avança per bon camí i "les darreres dades confirmen que no hi ha hagut cap rebrot posterior a la represa de l'activitat econòmica que ja hem fet". També ha encoratjat la tasca de seguir "fil per randa" el decalatge de dues setmanes a l'hora de prendre noves decisions.

Espot ha atribuït la bona situació actual al "bon comportament de la població", i l'estudi poblacional és qui condicionarà un "desconfinament ambiciós". A partir del dilluns vinent, "ja haurem acabat l'operativa que ens haurà permès aïllar totes les persones" amb la malaltia, cosa que no hauria estat possible sense la posada en pràctica del cribratge, ha afegit.

Actualització de les dades sanitàries

El cap de Govern també ha estat l'encarregat de fer l'actualització sanitària. Al llarg de les darreres hores no hi ha hagut cap nou cas per coronavirus, per la qual cosa els contagis totals es mantenen en 763. Els casos actius s'han reduït en deu, situant-se en els 49, i s'han convertit en deu noves altes, arribant fins als 663 recuperats. Les defuncions també es mantenen en 51. L'últim decés a Andorra per Covid-19 va ser el 16 de maig.

Entre els professionals de la salut també ha baixat notablement el nombre de positius, ja que ara són 9 (7 menys que aquest diumenge) i entre els cossos especials només queda un cas. A l'hospital hi ha 8 pacients, dels quals 7 estan a planta i 1 a la Unitat de Cures Intensives (UCI) sota ventilació mecànica. Aquest increment de pacients a l'hospital és a conseqüència del trasllat dels pacients que estaven al Cedre. Dels 899 resultats rebuts durant la jornada d'avui acumulats del cap de setmana, 893 han donat negatiu i només 6 han donat un resultat positiu.

En aquest sentit, Espot ha explicat que aquest centre sociosanitari ja està engegant tasques de desinfecció a les plantes on, fins ara, s'havien acollit els malalts. Durant aquest dilluns seran 14 les persones que es traslladaran a aquest indret i dimecres n'arribaran una vintena més. "Això és un indici més que estem retornant a la normalitat i les infraestructures hoteleres van recuperar la seva finalitat", ha indicat. Tanmateix, ha posat en relleu que la tornada a la normalitat variarà en funció de la infraestructura de cada centre sociosanitari.