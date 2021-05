Les persones que han passat la Covid però no han generat anticossos també estan protegides contra el SARS-CoV-2

Andorra la VellaUn estudi de l'IrsiCaixa assegura que les persones que han passat la Covid i no tenen anticossos també estan protegits contra el SARS-CoV-2. Entre el 2% i el 17% de les persones que passen la Covid no generen anticossos tot i haver estat infectades. Per entendre com combaten el virus aquestes persones, l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa –centre impulsat conjuntament per la Fundació La Caixa i el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya– ha comparat la resposta immunitària dels qui superen la malaltia amb l’ajuda d’anticossos amb la d’aquelles persones que passen la malaltia sense produir-ne. Gràcies a les mostres recollides a l’hospital Germans Trias i Pujol, l’Institut ha demostrat que, en aquest segon context, les cèl·lules T del sistema immunitari són molt eficaces, ja que amb poques n’hi ha prou per evitar la severitat de la malaltia, i són capaces de reconèixer proteïnes tant de l’exterior com de l’interior del virus.

L’article, compartit en obert al repositori bioRxiv, identifica característiques de les cèl·lules T que ajudaran a detectar-les i a fer un seguiment de la immunitat cel·lular contra el SARS-CoV-2. Els resultats destaquen l’elevada importància d’aquest tipus d’immunitat per combatre la Covid i, a més, serviran de guia per incloure-la en el disseny de futures vacunes.

“Gràcies a aquest estudi podem dir que aquestes persones són capaces de protegir-se de la severitat de la malaltia sense necessitat d’anticossos”, explica Julia García-Prado, investigadora principal a IrsiCaixa i directora científica de l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP).

Per poder dur a terme l’estudi s’han fet servir mostres d’un grup de pacients que ha passat la Covid amb diferents graus de severitat i que, en tots els casos, la infecció ha estat confirmada per un resultat positiu de la prova PCR. Dins d’aquest grup s’ha analitzat la resposta cel·lular de 31 persones amb anticossos i 16 persones que no n’han generat, ni durant la infecció aguda, ni mesos després. Al comparar-les, l’equip investigador ha observat que ambdós perfils de persones tenen una resposta cel·lular capaç de detectar les cèl·lules infectades.