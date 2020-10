La petició contra el telefèric al Carroi supera el miler de signatures

La petició impulsada la setmana passada per nou entitats del país a la popular plataforma Change.org, que recull firmes per oposar-se al projecte comunal d’instal·lar un telefèric al pic de Carroi, ha superat aquest dilluns al matí el miler de signatures.

Les associacions i moviments ciutadans involucrats declaren la seva “gran preocupació davant del creixement desmesurat d’Andorra en el context actual en què les conseqüències del canvi climàtic són innegables i proposem a la ciutadania i a les autoritats d’elaborar conjuntament, sense tardar, un model de país basat en un profund respecte al medi ambient i al patrimoni cultural”. Els promotors volen “un desenvolupament econòmic i social que busqui crear llocs de treball amb salaris dignes, oferir un habitatge a preus raonables, un urbanisme que faci un ús sostenible dels recursos naturals i culturals del país i una política d’inclusió i de llaç social, tal com ho manifesta la Constitució”. I per això demanen que el telefèric del pic de Carroi “no es faci i que així es marqui un punt d’inflexió i s’evidenciï la voluntat real de les nostres autoritats de construir un país sostenible, solidari i serè, un país per a viure i no un país per a vendre”.

Les entitats que impulsen aquesta petició són Ad.hoc; Associació Protectora d'Animals, Plantes i Medi Ambient (Apapma), FridaysFor Future, Laika, Velles Cases Andorranes, Andorra Salvatge, Associació per a la Defensa de la Natura (ADN), ExtinctionRebellion Youth Andorra (XRY Andorra) i AD800.



En un altre ordre de peticions, i encara sota el paraigua de la mateixa plataforma, l a iniciativa engegada fa un mes, i que s’oposa a la taxa per la tinença d’animals que plantegen alguns comuns, ha recollit més de 4.000 signatures. Concretament, aquest dilluns al matí eren 4.370 firmes.