Petició de sis mesos d'arrest nocturn per presumpte assetjament sexual en una discoteca

Andorra la VellaLa fiscalia ha demanat sis mesos d'arrest nocturn condicional per a l'home acusat d'assetjament sexual a una dona en una discoteca cinc anys enrere, tal com informa RTVA. La defensa sol·licita que se l'absolgui, i manté que no va cometre els tocaments dels quals se l'acusen.

La causa ha estat ajornada fins aquest any a causa de la pandèmia, ja que en una situació normal s'hauria resolt fa dos anys.