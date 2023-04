Pícnic o entaular-se?

Aquesta és la darrera crida que fa Pyrénées Andorra per als interessats a renovar el parament de taula. S'acaben els 'Dies de taula' i amb ells la promoció que té en marxa el centre comercial en productes, com ara, vaixelles, coberteries, estovalles, entre altres. Et deixaràs escapar aquesta oportunitat?

Ara que comencem a fer més vida a l'exterior ve més de gust fer un bon àpat a la taula del jardí o terrassa de casa. A Pyrénées Andorra tens al teu abast parament per a taules exteriors. Originals ampolles de vidre, gots estiuencs, ensaladeres, copes i un llarg etcètera. Dona-li un toc boho chic a una taula amb molt colorit i tocs ètnics.

I si ets més de pícnic, els grans magatzems també disposen de parament per fer un àpat en alçada. Des de termos per portar la beguda a la vaixella completa i tuppers per guardar el menjar.

Fins aquest diumenge 30 d'abril, els clients de My Pyri poden aprofitar-se d'un 20% de descompte a partir del segon article que comprin a la secció de parament per a la llar. Si t'agrada sorprendre els teus comensals no dubtis en visitar la tercera planta de Pyrénées Andorra on trobaràs tots els elements necessaris per lluir d'una excel·lent decoració a taula.