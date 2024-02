Piqué i l'FC Andorra canvien les dates dels ESLAND de Grefg

Andorra la VellaAvui, TheGrefg ha anunciat canvis importants en els Premis ESLAND durant un directe emès avui, a menys de dues setmanes per a l'esdeveniment. Originalment programats per a dos dies, s'ha decidit reduir-los a un sol dia a causa de circumstàncies imprevistes.

Segons ha explicat el streamer, la gala i l'entrega de premis estaven planificades per a dies separats, però a causa de causes de força major, es duran a terme el 16 de febrer. Tal com ha informat Marca, el problema sorgeix a causa de la coincidència d'un partit de futbol de l'Andorra, el qual estadi es troba a prop del lloc de la Gala.

Tot i els esforços previs per coordinar-se amb el club de futbol i el Govern d'Andorra, l'organització s'ha trobat amb obstacles de darrera hora, com la fixació del calendari oficial de Segona Divisió, que va programar un partit pel dia originalment previst per als premis.

⚠️ 🗓️𝗖𝗔𝗠𝗕𝗜𝗢 𝗗𝗘 𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔

Por motivos ajenos a la organización y relacionados con el venue de los Premios ESLAND, el evento se concentrará en un solo día, el 𝟭𝟲 𝗱𝗲 𝗳𝗲𝗯𝗿𝗲𝗿𝗼. Los acontecimientos anunciados para el día 17 de febrero, finalmente, tendrán lugar el… pic.twitter.com/ubHKRKyTLk — Premios ESLAND (@PremiosESLAND) 5 de febrero de 2024

Aquesta decisió ha impactat en la logística i la planificació de tot l'esdeveniment, però, després d'avaluar la situació, s'ha determinat que la millor solució és condensar-ho tot en un únic dia. Tot i que l'equip de TheGrefg ho havia organitzat tot per a dos dies, s'han vist obligats a ajustar-se a aquesta nova circumstància. Amb aquest canvi, TheGrefg i el seu equip estan compromesos a oferir una experiència memorable pels assistents i els espectadors, tot i els contratemps de darrera hora.