La piscina d'Encamp acollirà 123 nedadors de diferents categories en l'Open Andbank

Escaldes-EngordanyL'Open Andbank de natació que se celebrarà aquest dissabte a la piscina del complex espotiu d'Encamp comptarà amb la participació de 123 nedadors de diferents clubs del país de totes les cateogores. La participació no s'ha pogut ampliar en l'àmbit internacional, ja que la federació andorrana de natació (FAN) no ha pogut atendre les peticions de clubs catalans que hi volien prendre part al no disposar de la piscina dels Serradells i haver d'evitar aglomeracions a causa de les restriccions sanitàries.

"Abans es feia en una piscina de 50 metres i ara, sense els Serradells, hem hagut de buscar altres formats, així que estem a l'espera que potser l'any que ve ja estigui acabada, i seria el moment de tornar a fer-ho com volem nosaltres, perquè la nostra previsió és tornar a fer-ho créixer i que abarqui l'àmbit internacional", ha explicat el president de la FAN, Joan Clotet. "Dins d'aquest treball de formigueta que es va fent –ha afirmat el sotsdirector general de banca país d'Andbank, Josep Maria Cabanes–, tant pel nostre planter com per les competicions nacionals i internacionals, no paren de batre rècords i dur el nom d'Andorra més enllà, i és cert que tenim la Covid, però segur que veurem aquest dinamisme".

La competició correspon a la 4a jornada de la lliga catalana, és puntuable per la Copa d'Andorra de natació i la Copa d'Andorra màsters i hi prenen part les categories infantil, aleví, benjamí, prebenjamí i màsters, i els resultats seran vàlids per classificar-se pel Campionat de Catalunya. Es faran sis torns per garantir l'aforament, entre les 10 del matí i quarts de set de la tarda. "Els màsters estan fent un gran campionat, han potenciat el moviment i només hem de veure els resultats al Campionat de Catalunya i d'Espanya on han participat aquests dies, amb un total de deu medalles, així que estem en un moment molt potent per poder ajudar-los", ha afirmat Clotet. Pel que fa a la categoria absoluta, la majoria no hi podran competir, però sí que ho farà Nàdia Tudó en tres proves: 50 lliures, 100 estils i 100 braça.

Durant la competició d'aquest dissabte a la piscina d'Encamp no hi podrà haver públic com a conseqüència de les mesures sanitàries que cal aplicar per fer front a la pandèmia de la Covid-19. Així doncs, les grades estaran habilitades per les bombolles de cada club i la competició es podrà seguir en directe per 'streaming' a la web de la federació.