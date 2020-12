Els pisters socorristes s'ofereixen per ajudar en la pandèmia

L'Associació de pisters socorristes d'Andorra lamenta la notícia que l'obertura de les estacions d'esquí es posposa fins al mes de gener, destacant els efectes que pot tenir tant per als professionals del país com pels que venen de fora i depenen d’aquesta obertura i que "de moment es queden sense feina fins a nou avís". També destaquen l'efecte que pot tenir per a la resta d’activitats i negocis que en depenen directament. Manifesten entendre "perfectament la decisió presa per part del Govern", i com a col·lectiu format en emergències sanitàries, ofereixen la seva experiència per prestar ajuda en allò que es pugui creure convenient.

També es posen a disposició de tots els professionals per atendre qualsevol mena de dubte. En el mateix comunicat emès aquest dilluns també informen que estan treballant per poder dur a terme la presentació oficial de l'associació.