A la platja, ni mascareta, ni advertiment, ni sanció

Desenes, dotzenes, de persones sense mascareta transitant a mitja tarda pel passeig Marítim entre l'Hotel Vela i l'Hotel Arts. Incomptables. Persones que passegen, que seuen als bancs –que no a les terrasses ni xiringuitos–, usuaris de vehicles a motor –no fan esport, oi?–, banyistes que marxen de la sorra i allargassen la no obligatorietat de què acaben de gaudir. Tots els venedors de refrescos i snacks, de mocadors i de pareos, tots sense excepció, sense protecció o amb la mascareta per sota la barbeta. Durant tot aquest llarg trajecte de la Barceloneta, ni un agent cívic, ni un agent de la Guàrdia Urbana fent ni el més mínim advertiment a ningú sobre cap cosa.

Hi ha, això sí, un vehicle de la Urbana sobre la sorra atenent uns turistes que semblen estar fent una denúncia. Paro l'orella per si per megafonia s'informa d'alguna cosa. Silenci eixordador. En teoria és el primer dia d'entrada en vigor de la reducció del 15% d'aforament de les platges de tots els municipis afectats per les restriccions de mobilitat anunciades pel Govern. Una mesura, aquesta, que s'uneix a la recent instal·lació de sensors que adverteixen de l'excés de persones. A Barcelona, l'aforament màxim oscil·la entre 38.000 i 40.000 persones. La intenció és que no es passi de les 32.000.



Sobre la sorra, no costa observar que les distàncies de seguretat entre persones i grups s'intenten respectar al màxim possible. La mascareta, per als que es banyen i prenen el sol, no és obligatòria. A la pregunta de si estan assabentats de la recomanació de no sortir de casa si no és imprescindible, les respostes són variadíssimes, amb tons i esperits que van des de l'humor fins a la impertinència. “¿A mi em diran si puc o no sortir de casa?”, “Si respecto les mesures de seguretat, no veig per què no puc anar a la platja”, “A l'aire lliure no hi ha perill”, “¿Del Govern m'he de fiar?”, “Mentre no arriba el confinament, aprofitem”.

“Tot ha sortit malament”

La Rita, la Laura i la Gisela tenen 21 anys i ja fa tres dies que han decidit inaugurar la temporada de platja. Tenen vacances i no volen deixar passar les oportunitats diàries de sol, sorra i mar. “Portem la mascareta des que sortim de casa, al metro, al carrer i després al bus quan tornem a casa. Estem a l'aire lliure i respectem totes les distàncies de seguretat. Fins i tot si ens movem per la sorra ens posem la mascareta”. I llavors, per què creieu que recomanen no sortir de casa? “Suposo que ho fan perquè tota la resta els ha sortit malament”, diu la Rita.

La Betsy és brasilera i el Facundo, el seu company, equatorià. No estan gaire assabentats de les mesures de contenció i porten la mascareta a la butxaca. “Us la posareu?”, “Sí, just ara anàvem a comprar un gelat”. Més taxatiu és l'Andrés: “Ja sé quines són les recomanacions, però sense estat d'alarma no ens poden prohibir res i d'incongruències del Govern ja n'estic fart”.

De fet, la previsió de l'Ajuntament és posar en marxa les últimes restriccions de manera més eficient de cara al cap de setmana, quan l'afluència a les platges sempre augmenta exponencialment i es preveu que siguin necessàries les limitacions d'aforament. A més, confien que la coordinació amb els municipis metropolitans amb platja eviti un efecte crida. Mentrestant, a la platja de la Barceloneta, el primer dia d'entrada en vigor de la redacció de l'afortament, costa déu i ajuda trobar informació al respecte, així com controls, advertències i sancions.