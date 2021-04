Plega el cap de l'UCI, el doctor Antoni Margarit

Escaldes-EngordanySi fa deu dies transcendia la dimissió, confirmada pel ministeri de Salut, del cap de Salut Mental, Joan Escoter, per motius personals, aquest dilluns s'ha conegut una altra renúncia important en l'àmbit sanitari, la del cap de la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, Antoni Margarit.

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha emès aquest dilluns al migdia un comunicat de dues línies per mitjà del qual informa que el doctor Margarit “ha sol·licitat no renovar la continuïtat del seu contracte com a cap de Servei per motius personals, i que continuarà com a metge especialista dins el servei de cures intensives”. La renúncia arriba en un moment complicat, per la gestió de la pandèmia quan encara hi ha una ocupació elevada tant dels llits de la planta del centre hospitalari destinats a la Covid, com de l'UCI.