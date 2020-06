Les pluges poden fer apujar el nivell de vigilància a la Portalada

Les pluges dels darrers dies i el fet que durant aquesta setmana les previsions assenyalin que les precipitacions continuaran poden fer que el nivell de vigilància a la zona de la Portalada, on el mes d'agost de l'any passat hi va haver l'esllavissada, passi a ser més intens, situant-se en el dos (ara està a l'1). Tal com informen fonts del Govern, aquesta decisió es prendrà aquest dimarts i en cas que es decidís incrementar el nivell suposaria que hi hagi una dotació dels bombers de set del matí a nou de la nit per si hi ha algun despreniment que pugui causar bàsicament pols, la qual cosa obligaria a tallar momentàniament el trànsit fins que la visibilitat sigui bona. A les nits, hi hauria patrulles de la policia i del Servei de Circulació de Sant Julià de Lòria.

Des de l'executiu destaquen que equips de geòlegs es desplacen al punt tres cops a la setmana per veure si hi ha hagut pedres que han caigut arran de les purgues naturals. De fet, aquest dilluns, després de les pluges del cap de setmana, s'ha registrat aquest fenomen i s'ha pogut comprovar la caiguda de rocs.