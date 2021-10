Poblet de Nadal, amb carrusel

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella vol oferir en el Poblet de Nadal d'aquest any una atracció diferent. Per aquest motiu s'ha pensat en un carrusel. Per poder comptar amb aquesta atracció el comú ha convocat un concurs nacional, de contractació urgent, per adjudicar el subministrament, en règim de lloguer, la instal·lació i la gestió d'aquest giny.

Les empreses interessades en aquest concurs podran presentar les seves ofertes abans del 27 d'octubre, tal com consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Cal recordar que ja al mes d'agost el comú havia tret un concurs per adjudicar, per lots, el muntatge i el manteniment d'una pista de patinatge sintètic, una pista d'esquí artificial i un tobogan.

Aquest dimecres també surt publicada al BOPA l'adjudicació per al lloguer de diversos ornaments per a l'enllumenat de Nadal per valor de 144.000 euros. La durada del contracte és de dos anys i el subministrament va a càrrec de dues empreses diferents, Novelec i Cairó.