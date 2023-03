Els podòlegs no entraran a la cartera de serveis després de no arribar a un acord amb les tarifes

Andorra la VellaAvui dia els podòlegs no contemplen formar part de la cartera de serveis. La proposta de tarifes que els va fer arribar l'executiu no satisfà les pretensions del gremi, que les considera insuficients si es té en compte els preus actuals, tal com informa RTVA.

Aquest dilluns es va produir una reunió amb representants de Govern, on ja van veure que no hi hauria acord perquè consideren que la proposta es queda curta. Des del col·legi apunten a la xifra de 30 euros per sessió com a mínim innegociable, mentre que des de l'executiu la proposta s'apropa més als 20 euros.

Des de Govern es va proposar reduir el temps de les visites de forma que no hi hagués pèrdua de beneficis. Això està totalment descartat pel gremi, ja que consideren impossible aplicar la mesura sense veure disminuir dràsticament la qualitat del servei. Una tessitura que a curt termini no tenen intenció de plantejar-se.