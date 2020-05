La policia alerta sobre una estafa en el lloguer d'habitatges

La policia ha informat que darrerament ha rebut diverses denúncies relacionades amb estafes a l’hora de llogar habitatges a través d’internet. L’estafa es produeix tant en el cas de pisos que existeixen realment com amb d’altres que són inventats, a Andorra i a fora del Principat.

Tal com informen des del cos d'ordre el ' modus operandi' que fan seguir els estafadors consisteix en anunciar a alguna de les plataformes especialitzades en venda/lloguer de pisos un habitatge. Quan s'estableix un contacte entre el suposat arrendador i la persona interessada, el primer –en lloc de continuar la conversa a través de la plataforma– contacta l'interessat per correu electrònic. En el missatge s'acostuma a explicar que viu lluny i que per tal de veure el pis s’ha d’avançar un mes de lloguer i un altre de fiança. D’altres proposen pagar sis mesos de lloguer per aconseguir un descompte.

Si la persona interessada continua amb la conversa, els estafadors utilitzen dues fórmules: la primera consisteix en enviar un enllaç per fer el pagament que simula ser també d’una plataforma especialitzada en lloguers, però que és en realitat un web fals on s’executa l’estafa. En la segona, se sol·licita una transferència a través d'alguna empresa especialitzada en enviament de diners o es facilita un IBAN d’una persona que farà d'intermediària. En els dos casos, s’assegura que un cop es rebin els diners, s’enviarà la clau de l’immoble, però després segueixen demanant més diners amb altres excuses (assegurança, tràmits, comissions...) fins que deixen de respondre els missatges i desapareixen, alerta la policia.

D'altra banda, i a través del seu compte de Twitter, la policia ha informat de la detenció d'un home per violència de gènere. Recorden, en aquest sentit, que les víctimes tenen al seu abast el telèfon 181 d'atenció a les víctimes.