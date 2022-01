La Policia deté 15 conductors per alcoholèmia durant el tercer trimestre del 2011

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 13 de gener de 2012, va ser notícia...

La Policia ha detingut quinze conductors per conduir sota la influència de begudes alcohòliques o substàncies estupefaents. D'aquestes quinze detencions, tres s'han produït en el marc del segon període de campanya de controls preventius d'alcoholèmia que s'ha dut a terme durant el tercer trimestre del 2011. Les altres dotze detencions s'han efectuat en el marc d'altres infraccions o accidents de trànsit.

El segon període de la campanya de controls preventius d'alcoholèmia s'ha tancat amb cinc positius del total de 768 controls efectuats, el que suposa una taxa del 0,65%, per sota de l'1,11% registrat durant la campanya d'estiu del 2011. D'aquests cinc, tres han comportat la detenció dels conductors en superar la taxa de 0,80 gr/l, mentre que els altres dos han suposat una sanció administrativa. Els detinguts són una dona i dos homes, d'entre 18 i més de 40 anys.

D'altra banda, al marge de la campanya preventiva, la Policia ha detingut dotze conductors que circulaven sota els efectes de l'alcohol o d'alguna substància estupefaent i que s'han vist implicats en algun incident de trànsit, a més d'imposar una sanció administrativa per infracció al codi de circulació. Set de les detencions s'han produït en el marc d'infraccions al codi de circulació, quatre per accidents amb danys materials, i un per un accident amb ferits.

Tres dels detinguts presentaven una taxa d'alcoholèmia d'entre 0,81 gr/l i 1,2 gr/l; tres mes se situaven en la franja dels 1,21 gr/l als 1,6 gr/l; quatre més van registrar una taxa d'entre l'1,61 gr/l ; i els dos detinguts restants presentaven taxes superiors als 2 gr/l. Els detinguts són una dona i onze homes, concretament, 7 andorrans, 2 espanyols residents, 1 portuguès resident, 1 argentí resident, i 1 espanyol no resident). Per franges d'edat, 3 dels detinguts tenen entre 18 i 25 anys, 4 se situen en la franja dels 26 als 40 anys, i els 5 restants tenen més de 40 anys.