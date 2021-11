La policia deté un home per agredir un company de feina amb unes tisores de podar

Andorra la VellaLa policia va detenir divendres a Ordino un home de 58 anys per haver agredit un company de feina durant una discussió. Els agents van ser requerits en una obra d'Ordino, ja que sembla que en una baralla entre dos treballadors, un d'ells, el que va ser detingut, va agafar unes tisores de podar i en el forceig entre els dos li va causar una rascada superficial en un dit i una contusió al coll al company de feina. Per aquests fets va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral.

Aquesta va ser una de les tretze detencions que va dur a terme la policia al llarg de la setmana passada. També cal destacar l'arrest, dissabte, d'un home no resident de 34 anys per haver introduït al país 1,4 grams de cocaïna i 1,1 d'haixix. La detenció va tenir lloc a la frontera del Pas de la Casa, quan l'home entrava al país en un vehicle particular. També per delicte contra la salut pública cal destacar la detenció de dues persones en el marc de l'operació 'Bronx' de la qual la policia ja va informar la setmana passada.

Altres set detencions han estat de conductors que han donat positiu a la prova d'alcohol i/o drogues. D'aquesta manera, tres persones de 19, 24 i 22 anys van ser detingudes per donar positiu a la prova salivar de control. Pel que fa a l'alcoholèmia més elevada, va ser de 2,01 registrada per un conductor de 40 anys que va ser sotmès a un control després d'haver patit un accident la matinada de dissabte.

Altres dos homes van ser arrestats per delictes contra l'honor. El primer, un home de 60 anys a Sant Julià de Lòria, on els agents es van desplaçar a un domicili particular on hi havia un veí que cridava i causava aldarulls. Quan el van controlar va tenir una actitud "despectiva" cap als agents als quals va injuriar, segons informa la policia. La segona detenció va tenir lloc a Santa Coloma i va ser la d'un jove de 19 anys que va injuriar els agents que es trobaven fent un servei de prevenció a la sortida d'un local d'oci.