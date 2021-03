Els positius entre pacients de l'hospital ja s'eleven a quatre

Andorra la VellaAquest divendres el SAAS va activar els protocols de seguretat després de detectar tres positius entre pacients de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, i després de realitzar totes les proves, aquest dissabte s'ha detectat un pacient positiu més a l'ala 'Andorra' de la planta 3 de cirurgia. Per tant, en total són quatre els pacients afectats, dos a la planta 2 i dos més a la planta 3.

Des del SAAS també informen que no hi ha cap professional sanitari afectat. Cal recordar que les dues ales de les plantes van quedar tancades i aïllades i que per motius de seguretat estan prohibides temporalment les visites de l'exterior als pacients ingressats a totes les plantes de l'hospital.