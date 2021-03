La pressió sanitària se situa en fase “d'alt risc d'estrès del sistema”

Andorra la VellaFa dues setmanes, coincidint amb la cua de les interaccions provocades per la festivitat de Carnaval i pels brots detectats a Grandvalira i a Arinsal, que les xifres Covid s'incrementen de manera constant al país. Fins aleshores, els casos actius havien baixat, per primer cop en mesos, dels 300, es detectaven entre 10 i 20 nous positius diaris i fins i tot la pressió hospitalària presentava símptomes d'alleugeriment. Només la Unitat de Cures Intensives s'ha mantingut en nivell 4 (el màxim) de risc, entre els indicadors principals que registra Govern.

Més positius, més casos actius i més pressió hospitalària. El 10 de març hi havia 310 casos actius per Covid al país, cinc persones ingressades a planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i vuit a l'UCI –4 d’elles requerides de ventilació mecànica–. Una setmana després, el 18 de març, gairebé s'arribava als 400 casos actius, hi havia 12 persones ingressades a planta de l'hospital i cinc a l'UCI. Des d'aleshores, en només quatre dies, la xifra de casos actius ha continuat augmentant, tot i que en 24 hores s'ha passat dels 431 als 418, i els ingressos a l'hospital ja són 19, una desena a planta i nou a l'UCI, vuit de les quals amb ventilació mecànica. És a dir, en menys de dues setmanes han augmentat en més d'un centenar els casos actius, cosa que s'ha traduït en un augment marcat de la pressió hospitalària, duplicant el nombre de persones a l'UCI que requereixen ser ventilades mecànicament.

Com que el país, tancat oficialment al turisme català, venia de mesos amb una disminució lenta però constant dels casos registrats, ha entomat aquest repunt sense que s'hagin encès les alertes. Però si aquest ritme de contagis continua i això se segueix traduint en un increment de la pressió hospitalària, el país hauria d'encarar amb precaució la possible entrada de turistes programada per a després de Setmana Santa.

El nivell 4 de risc es registra a l'UCI quan hi ha quatre o més ingressos. Aquest dilluns, el registre no només és superior al doble (9) sinó que n'hi ha vuit amb ventilació assistida. Una xifra que suposa l'ocupació d'un terç de la capacitat de l'hospital de Meritxell. Pel què fa al nombre de casos per Covid amb ingrés a planta (19), aquest dilluns se situa en nivell 3 de risc (entre 17 i 23), a prop de passar al darrer nivell de risc que el Govern descriu com “d'alt risc d'estrès del sistema”.