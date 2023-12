Es preveuen nevades a partir de divendres

Andorra la VellaLa situació atmosfèrica a l'hemisferi nord podria ondular-se notablement, suposadament a partir del final de dijous. Aquest efecte fa preveure, segons el Servei Meteorològic Nacional, la possibilitat que arribi la neu a partir de divendres. Les precipitacions podrien continuar dissabte, però el sol tornaria diumenge. La previsió, però és més incerta en tractar-se d'una aproximació a una setmana vista. Per tant, ni tan sols hi ha previsió respecte a quines serien les cotes o les zones en les quals hi hauria neu. Les temperatures haurien de baixar de forma important amb una màxima de 6 graus a Andorra la Vella.