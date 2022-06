Previsió de xàfecs aïllats a partir d'aquest dissabte al migdia

Andorra la VellaMalgrat que el sol està dominant durant aquesta jornada de dissabte, el Servei Meteorològic d'Andorra informa que la inestabilitat aportada per una pertorbació atlàntica farà créixer ràpidament núvols d'evolució a partir del migdia. Això significa que no es descarta que hi hagi algun xàfec aïllat en diferents punts del país que vagin acompanyats d'algun tro. Al vespre, però, el cel tornarà a asserenar-se.

Pel que fa al vent, hi podeu haver ràfegues que arribin fins als 50 quilòmetres per hora en altitud, tot i que serà moderat a la resta del territori. Les temperatures màximes d'aquest dissabte seran de 28 graus a Andorra la Vella, de 24 a 1.500 mestres i de 14 al Pas de la Casa.

De cara a aquest diumenge s'espera un dia més estable, amb domini del sol tot i el creixement d'alguns núvols a la tarda, principalment al vessant nord del Pirineu. Les temperatures màximes seran similars a les d'avui.

Finalment, al llarg del darrer dia festiu de dilluns es preveu una línia d'estabilitat que afavorirà el creixement de núvols també durant la tarda que poden donar lloc a alguna tempesta. També hi haurà vent que serà moderat en component sud-oest. Les temperatures, però, es mantindran igual que durant el cap de setmana.