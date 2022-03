Prop de 100 conductors andorrans multats a Catalunya per excés de velocitat el 2022

Andorra la VellaEls mossos d'esquadra han interposat prop d'un centenar de multes per excés de velocitat a conductors amb matrícula andorrana des de l'inici del 2022. Així es desprèn de les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT), en les quals s'especifica que al llarg dels darrers dos mesos i mig han posat 137 sancions a vehicles del Principat per diverses infraccions del codi de circulació del territori veí del sud.

La majoria dels expedients iniciats, tal s'ha mencionat anteriorment, corresponen a incidències per haver superat el límit de velocitat de les vies catalanes, per les quals s'han sancionat 95 conductors amb domicili a Andorra, un 69% del total. Tanmateix, també s'han obert expedient per infraccions del codi de circulació relatives a la normativa general (15), per no senyalitzar maniobres (10) o per fer avançaments indeguts (6). Més allunyades, es troben les multes per no dur els elements de seguretat establerts, per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues, entre altres.

En relació amb el total d'infraccions detectades pel cos d'ordre català durant el 2021, es van incoar un total de 1.234 multes de trànsit a conductors establerts al país, de les quals un 75% són per excés de velocitat, amb un total de 942. La resta de sancions, de caràcter més reduït, se centren en les relatives a la senyalització inadequada de maniobres, amb 96 multes, i les referents a l'incompliment de la normativa general de trànsit, amb 90. També cal destacar que al llarg de l'exercici anterior, els mossos van obrir expedients a 27 conductors del país per conduir sota els efectes de l'alcohol.

Cal recordar que Catalunya compta amb un total de 370 radars distribuïts arreu del territori, dels quals 208 són fixos, 130 mòbils i una trentena de tram, amb la voluntat de controlar el compliment de les limitacions de velocitat a les carreteres i, d'aquesta manera, reduir el nombre d'accidents que es registren anualment.

En aquest sentit, des del SCT han informat que en els darrers dos mesos i mig s'han registrat sis sinistres viaris amb vehicles matriculats a Andorra involucrats, en un dels quals hi va perdre la vida una persona i, en un altre amb un ferit de gravetat. Quant als registrats durant l'any passat, es van registrar dinou accidents a la xarxa viària catalana, dels quals en un hi va haver una víctima mortal i tres amb ferits de caràcter greu. Cal destacar que la majoria de successos es van produir en zones urbanes.