Prop de 400 escolars participaran en la Setmana del Medi Ambient d'Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyGairebé 400 escolars participaran a partir del 7 de juny i fins al dia 10 a la Setmana del Medi Ambient que organitza el comú d'Escaldes-Engordany. Ho han manifestat aquest dijous en roda de premsa la consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, i la cap del departament, Isabel Rogé, qui han assenyalat que la iniciativa comptarà amb un total de tres activitats. La primera, tal com han explicat, anirà destinada als més petits i serà un taller de jardineria a través del qual els infants prendran consciència sobre la responsabilitat que comporta cuidar una planta.

La segona, encarada als estudiants d'entre 8 i 12 anys, serà una excursió per la muntanya, concretament a la zona de la Plana, la qual, tal com ha recordat Vendrell, va patir seriosos desperfectes a causa d'una gran ventada que va malmetre molts arbres. La voluntat de la dinàmica és mostra als joves els efectes que està tenint pel medi el canvi climàtic i la necessitat de treballar per revertir-ne les conseqüències. La consellera també ha recordat que el passat mes de març, coincidint amb el dia mundial de la Natura, la població va plantar 300 arbres nous.

Per cloure amb les activitats, la corporació ha organitzat un itinerari pels diferents punts verds que hi ha situats arreu de la parròquia per explicar als joves "on es recicla cada residu", a banda també ha exposat que es durà a terme un petit joc pràctic perquè acabin d'impregnar la informació. En aquest sentit, Vendrell ha lamentat que el taller de reciclatge s'hagi de dur a terme any rere any a causa de la manca de consciència, per "no saber-ho o per mandra", la gent no acaba de reciclar i d'utilitzar els punts verds, per la qual cosa "al final es dona una mala imatge de la parròquia".

La consellera també ha recordat que és necessari continuar duent a terme iniciatives com la Setmana del Medi Ambient per donar exemple als joves i ajudar-los a afrontar els canvis que requereix la societat i el món "necessiten aquests temps" per lluitar contra el canvi climàtic.

D'altra banda, i qüestionada pels mitjans de comunicació, Vendrell, tot i que no s'ha volgut pronunciar de manera contundent, ha comentat la situació que s'està vivint amb les divergències entre els comuns per la vall del Madriu-Perafita-Claror, indicant que els ciutadans de la parròquia "ens sentim el territori molt nostre" i ha asseverat que, almenys fins al moment, mai s'havia qüestionat la propietat de l'indret "per cap conseller ni d'Escaldes ni d'Andorra la Vella".