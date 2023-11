Prop de 450.000 derivacions a especialistes des de la implantació de la via preferent

Andorra la VellaDes de la implantació efectiva de la via preferent l'1 de gener del 2020 s'han realitzat un total de 449.741 derivacions a especialistes. Així es desprèn de la resposta escrita que el Govern ha adreçat a la consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, a través del butlletí del Consell General.

Entrant al detall, el 2022 va ser l'any en què hi va haver més derivacions per part del metge referent, arribant fins a les 127.917, i al llarg d'aquest 2023 se n'han fet 107.465. De la mateixa manera, i pel que fa al nombre de derivacions fetes des del Servei d'Urgències de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, se n'han dut a terme 12.989, de les quals 3.255 han tingut lloc aquest any.

Vela també demanava per la despesa dels actes corresponents a la consulta dels metges generalistes des de la implantació de la via preferent. En aquest sentit, el ministeri de Salut assenyala que la despesa entre els mesos de gener i juny d'enguany ha estat de 2.427.741 euros i la previsió és tancar el 2023 arribant fins als 4.161.842 euros.

L'any passat la inversió també va situar-se en nivells similars (4.100.929 euros) tot i que va ser superior el 2021 (4.444.742 euros). En el cas del 2018 i el 2019, quan encara no havia entrat en vigor la via preferent, la despesa va ser de 2.588.599 i 2.958.557 euros respectivament.

D'altra banda, i quant al nombre d'actes de consulta a especialistes realitzats fora de la via preferent i la despesa ocasionada, el 2020 es van realitzar 29.517 actes que van representar una despesa de 515.979 euros; el 2021 es van fer 9.700 actes per 66.921 euros; el 2022 van haver-hi 7.732 actes per 52.512 euros i durant el primer semestre del 2023 s'han dut a terme 3.638 actes per 25.352 euros.

Pel que fa als actes de consulta realitzats fora de la via preferent i fora del país, es detalla que el 2020 hi va haver 2.171 actes per 26.077 euros; el 2021 fins a 2.688 actes per 31.469 euros; el 2022 van tenir lloc 2.306 actes per 26.450 euros i els primers sis mesos del 2023 hi ha hagut 1.155 actes per 10.718 euros.

Finalment, la consellera socialdemòcrata també demanava pel nombre de volants per visites i intervencions que s'han lliurat per part de la CASS des del 2018 i fins a l'actualitat. En aquest cas, es detalla que el 2018 es van lliurar 26.758 volants; el 2019 van ser 30.512; el 2020 van baixar fins als 20.173; el 2021 es van situar en 21.245; el 2022 la xifra va ser de 21.364 i entre gener i juny del 2023 se n'han lliurat 12.062.