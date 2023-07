Prop de 90.000 euros per a la remodelació de les passarel·les d'accés al Parc Central

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha adjudicat per 87.726,93 euros les obres per a la reconstrucció de les passarel·les d'accés al Parc Central des de l'avinguda Tarragona. Els treballs han recaigut sobre l'empresa Serveis Immobiliaris i de Construcció, que tindrà un termini d'execució de dos mesos per finalitzar les obres de remodelació. El concurs va ser impulsat per la corporació de la capital a mitjan abril.

Malgrat que l'estat de les passarel·les no representava un risc per als vianants, el comú ha decidit actuar-hi per la degradació que han patit durant els darrers anys. La idea és, per tant, mantenir el disseny actual fent servir materials similars com ara la fusta i el metall. Les dues passarel·les són les que travessen el llac del Parc Central, les quals permeten accedir a la zona verda des de l'avinguda Tarragona.