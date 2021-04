Com et protegeixen les vacunes contra el covid? Sis preguntes amb resposta

BarcelonaTots els experts coincideixen que les vacunes són l’eina clau per superar la pandèmia. Els països que tenen un percentatge important de la població amb almenys una dosi, com per exemple Israel, amb més d’un 60%, o el Regne Unit, amb gairebé un 50%, estan veient una reducció sostinguda del nombre de nous casos, hospitalitzacions i morts per covid-19. Ara que la campanya de vacunació sembla que agafa empenta a Europa, parlem amb tres experts per resoldre alguns dubtes sobre la protecció que ofereixen les vacunes.

1. Què fan les vacunes?

"Les vacunes ens posen en contacte amb una part del virus perquè produïm una resposta immunitària que generi memòria", explica Eva Martínez, cap del servei d’immunologia de l’Hospital Germans Trias de Badalona i vicepresidenta de la Societat Catalana d’Immunologia. A partir d’aquesta resposta, "la segona vegada que s’entra en contacte amb el virus [a causa d’una infecció natural], es genera una resposta més ràpida i intensa que el neutralitza".

2. De què ens protegeixen les vacunes?

"Les vacunes actuals ens ofereixen una bona protecció contra la infecció, tot i que mai és del 100%", afirma Julià Blanco, cap de virologia i immunitat cel·lular d’IrsiCaixa. Però, què vol dir que la protecció no sigui del 100%? "La probabilitat que en algú vacunat el virus arribi al pulmó i generi una malaltia greu és pràcticament nul·la", aclareix. "Les dades científiques disponibles indiquen que les vacunes tenen una eficàcia molt elevada a l’hora d’evitar la malaltia, és a dir, el covid-19 amb símptomes, els casos greus i les hospitalitzacions, i també les morts", explica Magda Campins, cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron. "La idea de les vacunes és que en cas que es tingui la malaltia, no es tingui de forma greu", afegeix Martínez.

3. Una persona vacunada pot encomanar el virus?

"Encara no hi ha prou informació científica disponible sobre si les vacunes eviten la infecció asimptomàtica", diu Campins. "Si ho fessin, aleshores s’evitaria la transmissió", afirma. De tota manera, "les dades d’Israel indiquen que les vacunes eviten la infecció asimptomàtica en més d’un 80% dels casos, i les d’Escòcia també apunten en la mateixa línia", afegeix la doctora de la Vall d’Hebron. "Ara bé, aquestes dades són preliminars i això encara no ho podem afirmar amb rotunditat", adverteix.

"Quan una persona vacunada entra en contacte amb el virus, el més probable és que els anticossos el neutralitzin", explica Martínez. "En cas que no sigui així, el cos munta una resposta immunitària molt ràpida", afegeix. Això fa que el període de temps que el virus està actiu al cos es redueixi i que "el temps durant el qual es pot contagiar sigui menor, i també ho sigui la quantitat de virus que es poden transmetre". "La probabilitat de contagi és petita, però existeix", diu Martínez.

"Hi ha estudis que indiquen que les persones vacunades amb infecció asimptomàtica tenen una càrrega viral molt més baixa i, per tant, això contribuiria a una reducció de la transmissió", apunta Campins. "És probable que en les persones vacunades la quantitat de virus que es repliqui sigui tan petita que, efectivament, no s’arribi a detectar ni a transmetre", confirma Blanco.

4. Les vacunes protegeixen de les variants?

"Totes les vacunes actuals protegeixen de la variant britànica", diu l’investigador d’IrsiCaixa. "Les variants brasilera i sud-africana són una mica més resistents als anticossos, però la majoria de vacunes en generen prou per bloquejar-les", afegeix. "Les vacunes d’AstraZeneca i de Janssen tenen una eficàcia més baixa contra aquestes variants, però protegeixen de la malaltia greu i de la mort, amb la qual cosa els avantatges de vacunar-se són claríssims".

5. La infecció natural protegeix igual que les vacunes?

"La resposta immunitària a la infecció natural depèn de la quantitat de virus amb la qual s’hagi estat en contacte, mentre que la resposta generada per les vacunes és més homogènia", explica Blanco. "El sistema immunitari respon d’acord a l’estímul que rep –diu Martínez–: si se li fan pessigolles, respon amb pessigolles i si se li dona una coça, torna la coça", de manera que "les persones que passen la malaltia de forma lleu generen menys anticossos que les que la passen de forma greu". En general, segons Blanco, "les vacunes generen més anticossos que la infecció natural". "A l’hospital estem veient nivells d’anticossos elevadíssims en la gent vacunada", corrobora Martínez. Per aquesta raó, l’investigador d’IrsiCaixa és del parer que "també caldria vacunar les persones que hagin passat la malaltia, encara que sigui només amb una dosi".

Malgrat aquestes diferències, "la infecció natural protegeix de la reinfecció, que en cas de produir-se, serà més lleu que la primera vegada i en la majoria dels casos asimptomàtica", afirma Campins. "Encara que la primera infecció natural hagi sigut lleu, el sistema immunitari ja ha sigut capaç de controlar el virus i, per tant, en cas de reinfecció hi haurà una resposta més ràpida i eficaç que farà que sigui més lleu", afegeix Blanco.

6. Quant dura la protecció?

"Segons els estudis que s’han fet fins ara, la protecció de la infecció natural dura com a mínim set mesos i la de les vacunes en dura un mínim de sis", explica Campins. Això no vol dir que aquesta protecció no duri més, sinó que encara no s’han pogut fer els estudis per comprovar-ho.