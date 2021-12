La puntualitat i l'aplicació Mou_T_B, assignatures pendents

Andorra la VellaCoopalsa ha presentat els resultats de l'enquesta de satisfacció realitzada entre el 20 de setembre fins al 16 d'octubre a 370 usuaris del servei públic. Entre els principals punts negatius assenyalats pels viatgers, destaca la puntualitat, amb una nota de 7,6 sobre 10, i la implementació de l'aplicació Mou_T_B, que rep una nota de 6,5.

Segons ha manifestat Dallerès respecte de la puntualitat, "és una bona nota tenint en compte que Coopalsa explota línies de llarg recorregut", tot i que "estem treballant per millorar aquesta dada". En aquest sentit, ha recordat que a la xarxa viària sempre hi ha imprevistos que endarrereixen l'arribada a les parades, per la qual cosa "s'han de fer esforços en intentar que la puntualitat es compleixi". A parer seu, una bona solució a aquesta problemàtica seria la implementació de més carrils segregats, tot i que aquesta és competència del ministeri de Territori.

En relació amb l'aplicació mòbil de FEDA, ha manifestat que es tracta d'una eina "relativament recent" que està evolucionant i que millorarà el seu funcionament en el futur. "Creiem que és una bona eina per l'usuari", tot i que "necessita un cert temps de pràctica per anar millorant aquells aspectes que no funcionen prou bé".

Quant a la resta d'indicadors, el cert és que la companyia presenta unes dades força positives. Un exemple és la valoració mitjana del servei, que se situa en una nota de 8,2 sobre 10, i que és homogènia en totes les línies (L2, L4, L5, L6 i LC). Tal com ha detallat Dallerès, "estem satisfets amb els resultats perquè indiquem que prestem un servei que considerem molt adequat pels usuaris".

Si s'analitzen altres resultats relacionats amb la qualitat del servei, els usuaris també valoren l'amabilitat dels conductors (9,2); la qualitat de la conducció (9,3); l'absència d'olors (9,8); la informació de les pantalles (9,7); la informació a través de les xarxes socials (9,7), la neteja de les parades (9,6), o la informació a les parades (9,5).

Pel que fa als perfils dels clients, la majoria utilitzen la línia L4 (30%) i l'L2 (29%), i el 63% dels usuaris són dones i el 37% homes. Quant a les franges d'edat, les persones d'entre 26 i 38 anys són qui més usen el servei (42%), seguides de les que se situen entre 39 i 51 anys (37%). Si entrem al detall del temps de residència al país, és evident que aquells que porten més de 10 anys a Andorra (64%) fan anar més el transport públic, i, en segon lloc, els nascuts al Principat (20%). Per població de residència, el 27% dels usuaris resideix a Escaldes-Engordany, el 25% a Andorra la Vella i el 15% a la Massana.

Altres indicadors que segueixen fent referència al perfil dels clients demostren com el 64% fan servir el bus, però tenen vehicle propi; el 73% són persones assalariades i l'11% no tenen feina; el 34% treballa en el comerç, el 29% en el sector dels serveis i el 18% en l'hostaleria; el 62% utilitza el servei diàriament, el 20% cada dos o tres dies i esporàdicament el 18%, i el 42% ho fa per treball, el 37% per gestions i el 10% per compres. Quant al títol de transport emprat, és clar que el 75% utilitzen l'abonament, el 8% la targeta magna i el 17% bitllets senzills.

Aforaments i mesures Covid

Finalment, el gerent de Coopalsa també s'ha referit a la problemàtica sorgida arran de la suposada superació d'aforaments en els autobusos durant la pandèmia. Tal com ha indicat Dallerès, "es va fer una reunió amb l'Associació de Transportistes i vam demanar si hi havia dades que feien pensar que els usuaris s'infectaven més en el transport públic", i van respondre que "no ho sabien". Per tant, "continuem pensant el mateix". "Si es fan polítiques de Govern que tots intentem recolzar per fomentar el transport públic", amb aquests elements "estem treballant en la direcció contrària", perquè "no creiem que sigui un punt de contagis perquè els vehicles van ben equipats".

Així, preguntat per les imatges d'excés de capacitat que es mostren a través de les xarxes socials, Dallerès ha sentenciat que "els busos sempre van respectant la normativa vigent en cada moment. Si hi ha limitació del 70%, els conductors tenen instruccions de seguir les mesures", ha assegurat. En aquest sentit, ha afegit que abans, durant i després de la pandèmia els vehicles "sempre han complert rigorosament amb les mesures del Govern i amb els aforaments, tot i que la impressió d'algú en algun moment pot discrepar, però la realitat és que s'acaba confirmant".