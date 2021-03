Pyrénées Andorra, present al mundial de MotoGP

Andorra la VellaEl grup empresarial Pyrénées Andorra i el pilot Àlex Rins, tercer classificat en el mundial de MotoGP la darrera temporada, han arribat a un acord perquè el jove pilot, de 24 anys, competeixi amb la imatge de Pyrénées Andorra a la part superior del casc en totes les curses de la competició a partir d'aquesta mateixa setmana. El pilot oficial del Team Suzuki Ecstar, que des de fa quatre anys resideix al Principat, ha manifestat que "és un orgull poder mostrar la imatge d'una empresa andorrana per tot el món".

Per la seva banda, el director de màrqueting del grup Pyrénées, Àngel Alonso, ha destacat que el patrocini s'emmarca en la voluntat de Pyrénées Andorra de seguir apostant "per l'esport del país i continuar internacionalitzant la marca de la companyia i també la d'Andorra".

Cal recordar que Rins és pilot de l'equip Team Suzuki Ecstar a la categoria reina de MotoGP des de l'any 2017. Abans de la seva arribada a l'equip oficial de la marca de Hamamatsu, Rins va ser el guanyador del CEV Repsol l'any 2011 i el 2012 va debutar a Moto3 amb l'equip Estrella Galicia 0,0 on es va proclamar millor debutant de l'any aquella mateixa temporada, així com segon del campionat del món l'any 2013.

Ja l'any 2015 va fer el salt a la categoria de Moto2, on va ser de nou el millor debutant de l'any, mentre que el 2016 va acabar en tercera plaça. Després del debut a la màxima categoria, Rins ha mostrat una clara progressió durant les temporades 2018 (quan va ser cinquè), 2019 (quart) i 2020, on a pesar d'una lesió a principis de temporada que el va fer perdre la primera ronda i arrossegar molèsties durant gran part del campionat, va aconseguir una meritòria tercera posició. Rins encara la temporada 2021 amb ganes de seguir demostrant la seva millora i de lluitar per al campionat del món.

Per altra banda, l'aposta de Pyrénées per l'esport andorrà es basa també en el patrocini al MoraBanc Andorra de bàsquet i a l'FC Andorra. El grup disposa de diversos negocis al Principat com els grans magatzems d'Andorra la Vella i Pas de la Casa, l'àrea d'automoció –entre les quals hi ha la marca Suzuki–, així com nombrosos serveis vinculats al comerç al detall, la restauració, els viatges o la seguretat, entre altres.