Pyrénées Andorra ha posat a la venda en la secció de parafarmàcia les llaminadures de suport immunològic MIMS, un complement alimentari en format de caramel tou tipus ‘gominola’ que conté vitamines, minerals i proteïnes.

Es tracta d’un complement vitamínic amb divertides formes per tal de mantenir-se sà amb un gest tan senzill i alhora deliciós com menjar-se una llaminadura. MIMS és un petit ‘snack’ saludable i saborós que no conté ni sucres, ni conservants ni colorants ni cap altra substància perjudicial per la salut.

El seu consum recolza el sistema immunitària de nens i adults. Tots estem exposats a diari a virus, bactèries i infeccions. Entre els beneficis de consumir MIMS, destaquen l’augment de les defenses, l’ajuda al manteniment d’una bona salut dels ossos i el reforç de les funcions cerebrals per a un benestar complet.

La principal formulació d’aquesta llaminadura saludable conté vitamina C, que ajuda al sistema immunològic protegint el cosa de les malalties o infeccions, alhora que facilita l’absorció de ferro i vitamina E. També ajuda a reduir el cansament i la fatiga degut al recolzament al metabolisme energètic. Les llaminadures MIMS contenen també vitamina D, indispensable per al benestar cardiovascular y la resposta inflamatòria. Ajuda a mantenir unes defenses naturals fortes i millora l’absorció de calci i fòsfor per tenir els ossos i musculació en bon estat, aportant vitalitat.

Així mateix, aquestes originals ‘gominoles’ incorporen zinc, que contribueix a mantenir les barreres immunitàries en bon estat, ajudant l’organisme a reaccionar davant possibles infeccions.