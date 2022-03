Quin pilot de MotoGP hi ha al darrere d'aquest casc?

Andorra la VellaEl Gran Premi de Qatar obre aquest cap de setmana la nova temporada de la més alta competició en motociclisme. Un dels millors ambaixadors que pot tenir Andorra en el mundial de MotoGP és Àlex Rins, que un any més farà volar la papallona de Pyrénées Andorra amb el seu casc patrocinat. Ell mateix el va voler mostrar als seus seguidors en una de les darreres publicacions a Instagram en les quals apareix.

Durant els darrers mesos, Rins ha estat compaginant la seva vida de pare al Principat amb els entrenaments de pretemporada en diversos circuits espanyols, que l'han posat a punt per aspirar al títol de campió. Uns dies abans de viatjar a Qatar, el pilot català resident a Andorra va voler passar per Pyrénées Andorra amb el seu company de Team Suzuki, Joan Mir, per presentar la nova equipació amb la qual s'estrena aquest diumenge.

El patrocini d'Àlex Rins, que va començar el març de 2021, s'emmarca en la voluntat de Pyrénées Andorra de continuar apostant per l'esport del país i continuar internacionalitzant la marca de la companyia i també la d'Andorra. En una entrevista recent al programa 'A l'Alça' d'Andorra Televisió, Rins assegurava que li encantaria tenir un Gran Premi de Motociclisme a Andorra, per poder promocionar el Principat arreu del món.