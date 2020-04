Una quinzena d’argentins tornen aquest diumenge a casa

Enlloc com a casa. El ministre Portaveu, Eric Jover, ha avançat que en les pròximes hores, 14 persones de nacionalitat argentina que formen part de col·lectius sensibles, tornaran al seu país. Ho faran aquest diumenge en dos vols organitzats pel Govern.

Jover també ha explicat que el govern argentí ha manifestat la voluntat de reprendre l’operativa per repatriar els temporers que estan repartits arreu del món i que no han pogut tornar a casa a causa de l’emergència sanitària. “Des d’Andorra farem tot el possible perquè els treballadors argentins que vulguin agafar un vol organitzat pel seu govern, ho puguin fer sense problemes”, ha remarcat el ministre. El primer d'aquests vols, es planteja per al pròxim 3 de maig; tot i això, ha puntualitzat que s'estarà alerta ja que "l'experiència ens diu que aquests vols organitzats es poden cancel·lar d'un dia per l'altre".