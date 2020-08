El primer gran rebrot, als esports d'estiu escaldencs, dona 27 positius

A partir d'un primer cas, d'un monitor de les estades d'esports d'estiu a Escaldes-Engordany, que la setmana passada dona positiu per Covid-19, el ministeri de Salut fa un estudi dels contactes per posar-los en aïllament. Un cop es fan les proves diagnòstiques es detecten set positius: quatre monitors i tres joves. A partir d'aquí, ha explicat aquest dilluns el ministre portaveu, Èric Jover, "s'observa que hi ha un risc important que hi hagi bastant gent infectada, per això es decideix fer un cribatge, en coordinació amb el comú escaldenc". Es van cridar a cribar 353 persones, de les quals 254 són joves i 99 monitors. Es van realitzar 325 test, dels quals han sortit 19 monitors positius i 8 nens i nenes.



Totes les persones que han participat del cribatge i han mantingut contacte directe amb algun positiu han de mantenir l'aïllament i d'aquí una setmana se'ls farà una altra prova per determinar, en funció del resultat, si continuen o no en quarantena. La primera acció d'una persona que està en risc de contraure la malaltia "ha de ser un aïllament a domicili, que inclogui també la separació amb els altres habitants de la casa", ha explicat Mireia Garcia, metgessa en salut pública del ministeri. "En cas que no hi hagi un contacte estret amb algun infectat, la persona no s'aïlla però sí que se li fa una vigilància passiva des del ministeri", ha afegit.



Jover ha demanat "un plus de responsabilitat" a les famílies, pel risc de contagi amb el retorn a les aules. "Si el nen o nena està refredat, que es faci les proves i que no l'enviïn a l'escola", ha dit. De la seva banda, Garcia ha resumit el missatge transmès pel Govern arran de l'inici del curs: "Si tens símptomes queda't a casa. No pensis que és l'aire condicionat o la gola seca, perquè si són dos dies el que hem de fer un seguiment de la traçabilitat dels casos, millor que si són set".



Arran del rebrot a les estades esportives escaldenques, una de les mesures que l'Executiu té prevista per mirar de començar les activitats escolars i extraescolars amb garanties serà, en el cas dels esports en grup, "mantenir durant les primeres setmanes de curs alguna pràctica més individualitzada", per reduir i minimitzar el risc de contagi", ha dit Jover.



Pel què fa al recompte actualitzat de persones amb Covid-19 al país, Jover ha explicat que aquest dilluns hi ha 215 casos actius, això són 46 persones més que en el darrer recompte de divendres, dels quals n'hi ha quatre hospitalitzats, un d'ells a la Unitat de Cures Intensives.