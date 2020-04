A la recerca de la rosa esgotada

No és que enguany per Sant Jordi s’hagin venut tantíssimes roses al país que s’hagin esgotat totes les existències, sinó que el gremi de la floristeria no ha tingut temps -ni tampoc s'ha pogut preveure- d’organitzar com cal la diada del 23 d’abril. Fins fa pocs dies no estava clar ni que es poguessin vendre flors aquest dijous ni que la població pogués sortir a buscar-ne; així que la comanda dels majoristes va ser més aviat escassa, per evitar sumar un altre dia de pèrdues.

Finalment, dissabte passat es va autoritzar la seva venda i els més espavilats van demanar-les per encàrrec. Com que els establiments ja comptàvem amb poques unitats, les roses s’han esgotat aquest matí a gairebé totes les floristeries. Les consultades per l’ ARA Andorra, com la Floristeria del Poble d’Encamp o Magnòlia Flors d’Andorra la Vella, asseguren que han tingut molt poc marge de maniobra i tot s’ha venut sota comanda.

Les cues que s’han vist en algunes parròquies les formaven persones que ja tenien pagada amb antelació la seva rosa, tot i que hi havia algun despistat que encara intentava aconseguir-ne una.