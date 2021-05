La reconversió del Cedre per fer d'hospital de campanya

Andorra la VellaL'emergència sanitària que sacseja el planeta des del març de l'any passat ha obligat a adequar molts espais per fer front a la gran quantitat d'afectats pel SARS-CoV-2. A Andorra, una de les transformacions que s'ha hagut de dur a terme, perquè en plena primera onada i amb una afectació altíssima i amb un índex de mortalitat molt elevat a les residències es van haver de buscar espais alternatius a l'hospital, va ser el Centre sociosanitari el Cedre.

Concebut com un centre que ofereix un servei residencial, durant l'any passat es van habilitar dues plantes d’hospitalització geriàtrica per a pacients afectats per la Covid. Amb aquesta reconversió, el Cedre disposa ara de 12 llits d’hospitalització geriàtrica i psicogeriatria i de 12 llits en la Unitat de Convalescència Geriàtrica. A causa de la pandèmia del coronavirus, aquesta unitat de convalescència s’ha convertit en alguns períodes en hospitalització per a malalts Covid geriàtrics.

Memòria del SAAS del 2020

El centre s'ha redistribuït i ara, les tres primeres plantes són de residència amb diferents graus de dependència, la quarta és per a l'hospitalització geriàtrica i la cinquena és la unitat geriàtrica de convalescència.

L'activitat assistencial al centre ha estat frenètica per moments, segons consta a la memòria 2020 difosa aquesta setmana pel SAAS. El Cedre ha tingut 112 residents i 186 ingressos de malalts geriàtrics per Covid. A causa de les necessitats per la pandèmia es va arribar a una ocupació màxima de 58 llits destinats a la Covid-19 al Cedre.