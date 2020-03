La fauna recupera terreny i s'apropa als nuclis urbans

A menor activitat humana, més animals i major és la seva activitat. Així ha justificat Jordi Nicolau, biòleg i assessor del parc natural del Comapedrosa, la presència de diferents animals salvatges a prop dels nuclis urbans. Tot i així, ha explicat que és una situació normal i que és habitual que diferents animals com fagines, guineus o cabirols i muflons s'apropin a prop dels habitatges en busca, principalment, d'aliment. No obstant això, el que sí que és inusual són les hores en les quals es poden deixar veure aquests animals.

La majoria dels animals salvatges que baixen a les poblacions són d'activitat crepuscular, és a dir, es mouen de nit que és quan hi ha menys moviment, ha explicat Nicolau. En aquest període de confinament, l'únic que s'està produint és que la natura, i en aquest cas, la fauna, estan recuperant terreny, sobretot perquè busquen menjar. Per tant, durant aquests dies es podrien deixar veure fagines, guineus o senglars, que són els animals més oportunistes, en hores que no siguin la nit, en cerca de menjar a les escombraries. De la mateixa manera, el biòleg també ha matisat que és molt normal que tant cabirols com muflons s'acostin a prop dels prats de llars per menjar herba, i ha afegit que són uns visitants habituals a la zona de la carretera dels Vilars a Escaldes-Engordany o al coll d'Ordino. Tot i així, Nicolau ha declarat que poder veure animals salvatges herbívors és força senzill donada la bona situació del país.

D'altra banda, tot i que la contaminació és menor, Nicolau ha indicat que a tan curt termini, no és un factor que pugui justificar que els animals baixin al voltant de les poblacions. En canvi, en la reducció de l'activitat humana, i sobretot, de menys trànsit a la carretera, sí que hi veu una correlació, ja que els animals no s'espanten. En aquest aspecte, ha comentat que és el mateix que passa a la muntanya, ja que si arribes el primer podràs veure algun animal, però si ja hi ha passat molta gent abans que tu, probablement no en veuràs cap perquè estaran amagats.