Reducció de tarifes de les llicències de pesca per promoure la pràctica entre els joves

Andorra la VellaLa Comissió de seguiment de la pesca ha celebrat aquest dilluns la reunió anual presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. En la trobada, s'ha fet un balanç de la temporada de pesca 2020 i s'han validat i consensuat les directrius per la nova temporada. D'aquesta manera, la temporada 2021 s'iniciarà el proper 14 de març amb l'obertura de l'acotat intensiu de l'estany d'Engolasters i de l'acotat sense mort del riu Gran Valira. L'obertura a la resta de rius i als acotats de pesca en riu s'efectuarà el dissabte 3 d'abril i s'estableix el dissabte 12 de juny com l'inici de la temporada en els estanys, llacs i resta d'acotats. Una de les novetats d'enguany és la reducció de les tarifes de la llicènica de temporada pels pescadors joves, essent gratuïta per als menors de 14 anys i amb un cost de 8 euros pels menors de 18.

D'altra banda, es manté el preu de la llicència per a residents majors de 18 anys i s'actualitzen a l'alça els preus de les llicències de temporada pels estrangers, així com les llicències turístiques i els permisos d'acotat de pesca intensiva. A més, enguany els pescadors que facin pesca sense mort podran gaudir d'un espai a Encamp que s'allarga, riu avall, fins al pont de FEDA. La pesca sense mort es practica únicament mitjançant l'ús d'esquers artificials d'un sol ham, i aquest ha de ser sense arpó o amb l'arpó xafat. A més, els exemplars capturats han de ser retornats vius immediatament a l'aigua.

Així, la temporada de pesca a l'acotat intensiu de l'estany d'Engolasters i l'acotat del Gran Valira finalitzarà el 14 de novembre, a la resta de rius i als acotats de pesca en riu serà el 17 d'octubre i l'1 de novembre serà la data de tancament per la pesca en els estanys, llacs i resta d'acotats.

També s'han fixat, segons el tipus d'aigües, la longitud mínima i el nombre de peixos que, una vegada pescats, es poden conservar o transportar per pescador i dia. Des del Govern informen que tota la informació relativa es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra mitjançant la corresponent ordre ministerial relativa a la temporada de pesca 2021.

Cal recordar que la llicència de pesca de temporada està composta pel carnet de pescador, que és personal i intransferible, i pel rebut de pagament de la llicència de la temporada en curs. La tinença i el port d'aquests dos documents són obligatoris per practicar la pesca tant pels pescadors andorrans, residents i no residents. Els pescadors residents poden renovar la llicència de pesca de la temporada mitjançant el pagament per e-Tràmits o als serveis de Tràmits del Govern o dels comuns. Quant als no residents, poden renovar les llicències de pesca de temporada o sol·licitar el carnet de pescador també als serveis de Tràmits.