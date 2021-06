Els refugis, a punt per a la temporada alta

Andorra la VellaEls refugis de muntanya del país es preparen per a la temporada d’estiu, l’època en què reben més visitants. I ho fan després d’un any de pandèmia que ha tingut un impacte en la freqüentació dels quatre refugis guardats, que van veure com l’afluència davallava (al 2020) en un 54% en les pernoctacions i en un 62% en els àpats servits, amb un registre de 4.889 pernoctacions i 5.109 menjars. En canvi, als refugis no guardats la freqüentació va ser molt superior a la del 2019, i va passar de 2.437 a 3.446 persones.

Pel que fa als 21 refugis no guardats del país, cal destacar que al llarg de l’any passat es van fer tot un seguit de reparacions als de Montmalús, Fontverd, Cabana Sorda, Comapedrosa, Prat Primer, Ensagents, riu dels Orris i Cabana de la vall del riu. A més d’aquests petits treballs es van haver de netejar grafits als lavabos de la Cabana Sorda i al refugi de Rialb. També es van abordar tasques de neteja, reposició de farmacioles, material d’encesa de foc i serres i pales i de productes com gel hidroalcohòlic. Des del Govern també s’informa que l’any passat es van recollir 365 quilograms de deixalles. I és que precisament la brossa abandonada ha estat un problema sobre el qual s’ha actuat i així, d’una banda, es va fer una tasca de comunicació i conscienciació a través de les xarxes socials que es considera que “ha ajudat molt” per aconseguir que la gent no deixi brossa als refugis. De manera paral·lela, per al període comprès entre els mesos de juny i octubre es van contractar sis treballadors eventuals que, a banda de la senyalització de camins, van fer tasques de neteja als refugis lliures i es valora que això també ha tingut un impacte en la reducció d’un 26% de les deixalles entre el 2019 i el 2020 (s’ha passat de 495 quilograms a 365). En aquest sentit, es destaca l’evolució inversa entre l’augment de la freqüentació i el volum de deixalles abandonades als refugis.

Pel que fa a aquest any, s’han contractat 22 treballadors interins de caràcter eventual per fer tasques de manteniment i neteja dels refugis, per al període comprès entre aquest mes de juny i el de setembre. A més, juntament amb el ministeri de Territori es realitzarà un pla d’inversions per a les tasques de reparació i manteniment més importants en alguns dels 21 refugis no guardats que requereixen d’una actuació més específica (com finestres, portes, teulades, etcètera). A més, s’ha redefinit la licitació sobre la inversió en la reforma del refugi guardat del Comapedrosa, que preveu el canvi del grup electrogen, la instal·lació d’un vàter sec a l’exterior i una reubicació de les plaques fotovoltaiques.

Altra feina que ha estat duta a terme ha estat l’estudi cartogràfic i sobre el terreny per a la creació de dues variants als senders de gran recorregut GR11 al seu pas des del refugi del Comapedrosa fins al poble d’Ordino i una altra variant del gran recorregut transfronterer GRT de les tres nacions pel que fa a l’etapa entre el refugi del Fourcat, a França, i el del Comapedrosa evitant el pas per Llorts. Cal destacar també que pel que fa a l’itinerari de la Coronallacs, s’ha reforçat la senyalització en alguns punts per millorar l’orientació dels usuaris.