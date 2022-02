Registrades més de 350 incidències a l'aplicació ciutadana de Sant Julià des que es va posar en funcionament

Andorra la VellaEl comú de Sant Julià de Lòria posava en marxa el novembre del 2020 l'aplicació 'Sant Julià de Lòria Ets tu', una eina que permet a la ciutadania agilitzar la notificació de denúncies, problemes o incidències a la via pública. Al llarg d'aquest temps i fins al moment actual, l'aplicació ha rebut 358 incidències, de les quals 85 van tenir lloc durant els dos darrers mesos del 2020, 257 durant tot el 2021 i 16 en el que va de 2022. Cal destacar que el novembre de fa dos anys, tot just quan l'aplicació va començar a caminar, va ser el més en què més demandes es van rebre (57).

Del total d'incidències registrades, 324 ja s'han donat per satisfetes, 25 es troben en procés de resolució i altres 9 resten pendents d'actuació. La majoria de demandes notificades per la ciutadania estan relacionades amb qüestions com la neteja de la parròquia i altres aspectes com ara les senyalitzacions i l'enllumenat públic. Això es tradueix en la feina feta per part dels departaments comunals, on destaquen les incidències resoltes per part del departament de Manteniment i Higiene (111), seguit d'altres serveis com el de Circulació (64) i el de 'Back Office' (51).

Segons ha explicat a l'ANA el cònsol major lauredià, Josep Majoral, el nombre global de notificacions rebut "no està malament", tenint en compte que es tracta d'una eina relativament nova. El que està clar a parer del mandatari comunal és que "abans de l'aplicació no arribaven 300 queixes al comú per escrit", per la qual cosa es tracta d'una eina que ha servit per tenir major contacte amb la població i solucionar aquelles problemàtiques que des d'anys enrere s'anaven arrossegant.

Cal recordar que l'aplicació dona contacte en tot moment amb el comú i amb el seguiment de la incidència que s'hagi emès, i en el moment que està resolta també es notifica a l'usuari. Els interessats se la poden descarregar de manera gratuïta des de sistemes operatius iOS i Android.