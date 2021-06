Es registren 15 nous positius en un dia i es compleix un mes sense defuncions per Covid

Andorra la VellaEl ministeri de Salut només ha detectat 15 nous positius de coronavirus durant les darreres hores, per la qual cosa el nombre de casos totals s'eleva fins als 13.744, dels quals 110 són actius. Les altes totals ja arriben a les 13.507 i les defuncions es mantenen en 127. “Es compleix un mes sense defuncions”, ha manifestat el ministre Martínez Benazet. Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, segueixen havent-hi 4 pacients a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, i a l'UCI no hi ha cap ingrés.

Quant a la població escolar, actualment no hi ha cap aula confinada totalment i només n'hi ha una amb un alumne aïllat al seu domicili. En aquest sentit, cal tenir en compte la tornada de vacances, per la qual cosa es tracta d'una dada que pot anar evolucionant al llarg dels pròxims dies.

Martínez Benazet també ha assenyalat que la taxa de reproducció se situa en 0,95, i tots els indicadors de risc també mostren la bona situació sanitària del Principat.

Tanmateix, l'executiu ha anunciat l'obertura dels centres de dia de les institucions sociosanitàries per a aquelles persones vacunades que hagin passat quatre setmanes després de la primera dosi o bé que hagin passat la malaltia en els darrers 180 dies. En aquests casos, es permetran activitats grupals d'un màxim de sis persones sense mascareta.