Un 30% dels residents que ho podrien haver fet, no s'han vacunat

Andorra la VellaLa darrera remesa de vacunes contra la Covid, abans que es reprengui aquest dijous, ha servit per immunitzar els residents al país fins al voltant dels 42 anys. Fins aquesta edat, segons ha informat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, un 70% de la població vacunable ha acudit a la seva cita a la plaça de braus d'Andorra la Vella, per rebre el vaccí. Això significa que el 30% restant no ha pogut o no s'ha volgut vacunar. La majoria d'aquest percentatge el conformen persones que directament no s'han inscrit a la plataforma de registre per a la cita, és a dir, gent que rebutja rebre el vaccí. El dirigent ha explicat que més del 95% de les persones que s'inscriuen a la plataforma acudeixen a la cita amb la vacunació. “Fallen molts pocs”, ha assegurat.

Seguiment de l’evolució de la pandèmia

Fins al moment, hi ha 44.523 persones inscrites a la campanya respecte de les 66.000 vacunables. En aquest sentit, ha recordat que també dijous es reprèn la vacunació amb les 12.000 dosis d'AstraZeneca que van arribar al país aquest dimarts a la tarda de la mà de França. De fet, el ministre ha recordat a la ciutadania la importància d'acudir a la cita per rebre la segona dosi, tenint en compte que la seva administració "reforça la immunitat com s'ha vist recentment amb algunes variants com la de l'Índia".

A més, ha puntualitzat que "serà un requisit de mobilitat haver completat la vacunació", ja que es parla d'una lliure mobilitat pels països de la UE i de fora d'Europa passats 14 dies després d'haver completat la pauta de vaccinació. Així, ha posat en relleu que Andorra ja lliura un certificat de vacunació en quatre idiomes que, per al moment, permet als residents viatjar lliurement a Espanya i França i, de manera paral·lela, es treballa a incorporar "ben aviat" el codi QR perquè hi hagi, arreu, "un reconeixement de la nostra situació epidemiològica" i, per tant, un trànsit de residents sense impediments cap a països de la UE.

Durant la seva intervenció Benazet també ha adreçat un missatge a la població de la franja entre els 16 i els 40 anys, recordant que "tots els que vulguin ser vacunats s'han d'inscriure a la plataforma". Amb tot, ha ressaltat la importància de respectar els horaris d'arribada al centre de vacunació, per no repetir algunes aglomeracions que s'han viscut els darrers dies, així com dur el qüestionari previ a la immunització que es pot descarregar a través del web govern.ad/vacunacio.