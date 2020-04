El "relaxament" de la ciutadania podria fer tornar les restriccions a la mobilitat

El Govern ha detectat una "certa relaxació" i "irresponsabilitat" en les mesures i excepcions al confinament que podrien comportar un retorn cap a les restriccions en la mobilitat. Així ho ha assegurat aquest dissabte el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que ha alertat de la presència al carrer de famílies amb infants, persones fumant sense mascareta i d'altres passejant el gos en la franja horària que està reservada als majors de 70 anys i als més vulnerables. El ministre ha assegurat que aquest fet li preocupa "moltíssim" i ha emfasitzat que "si no seguim les mesures de manera adequada, tindrem problemes d'aquí molt pocs dies".

Des de l'executiu s'argumenta que no respectar aquesta franja horària "pot provocar perjudicis greus a aquesta gent" i, per aquest motiu, s'ha demanat a la població que segueixi de manera molt "acurada" les excepcions al confinament. Martínez Benazet ha estat testimoni aquest dissabte d'aquesta mena d'actuacions després de la visita que ha fet als pacients que es troben a l'hotel Fènix. Ha reconegut la transformació que ha estat capaç d'assolir el recinte, ja que s'ha convertit "en una residència sociosanitària".

Benazet ha aprofitat la seva intervenció per recordar el funcionament dels tests d'anticossos que es posaran en marxa al país a partir del dimecres vinent. Així, ha recordat que les proves van arribar aquest divendres "en perfecte estat" i seran els voluntaris qui se sotmetran primer a elles. El ministre ha reconegut que aquest "no és el test més adequat" per detectar la malaltia, "però ens donarà molta informació" abans de posar en pràctica les proves PCR. Ha recordat que el país està davant de "l'operativa més gran que s'ha fet mai" i, per aquest motiu, ha demanat "paciència" a la ciutadania si s'ocasionen petits errors o temps d'espera llargs. "És un test en què hi confiem molt i és de cabdal importància per a la gestió de la pandèmia", ha afegit.

En aquest sentit, Martínez Benazet ha informat que els pacients només sabran els resultats si es requereix una actuació sanitària immediata. Pel que fa als casos negatius, s'assabentaran un cop s'hagin fet les dues onades del cribratge poblacional. També ha posat en relleu que un cop el Principat superi la crisi sanitària, on es passarà d'un confinament total a un de selectiu, la ciutadania s'haurà d'acostumar a "una nova realitat" on s'haurà de vetllar per no saturar la Unitat de Cures Intensives (UCI) i seguir respectant les mesures higièniques i de cert distanciament entre persones.

Actualització de les dades sanitàries

Andorra no ha hagut de lamentar cap defunció per coronavirus les darreres 24 hores. Tal com ha detallat Martínez Benazet, el nombre de casos totals en aquests moments és de 738, dels quals 340 són actius. Les defuncions segueixen sense superar la quarantena i són 358 les persones que han superat el virus. Salut ha informat que de les 75 proves rebudes aquest dissabte, 63 han estat negatives i 12 positives. Entre els professionals de la salut hi ha 46 casos i 5 més que formen part dels cossos especials.

A l'hospital hi ha 30 pacients amb la malaltia, dels quals 16 estan a l'UCI i 12 requereixen ventilació mecànica. A planta hi ha 14 persones pendents de millora i de ser donats d'alta. Al Cedre el nombre de casos se situa en 32, dels quals 13 són provinents del centre sociosanitari Salita i 7 estan pendents de rebre els resultats de les proves PCR.

El Govern ha assegurat que als centres sanitaris també s'hauran de posar en pràctica, d'ara endavant, mesures de seguretat. Benazet ha informat que s'està treballant en un pla de retorn progressiu a la normalitat per atendre totes aquelles persones que tenen patologies i que no poden esperar a ser intervingudes. A més, ha assegurat que el funcionament de totes les institucions "ja ha canviat" pel que fa als aforaments a les sales d'espera, la protecció individual, la separació entre els malalts o el circuit intern dels edificis. A banda d'aquesta mesura, l'executiu ha anunciat que ara els pares podran ser presents als parts.