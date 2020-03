Augmenten a dos els aïllats per Covid-19 a l'hospital a l'espera de resultats

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha tornat a activar la fase 1 d'aïllament per un altre home, un resident de 19 anys, que ha viatjat a Milà i que hauria trucat al 116 després de trobar-se malament.

El pacient romandrà aïllat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell fins a tenir els resultats que confirmin si té el Covid-19.

Amb aquest són dos els ciutadans que es troben en aquests moments confinats al centre sanitari. El SAAS ja havia activat aquest dilluns al matí la fase 1 d'aïllament per un home resident de 47 anys que havia presentat símptomes de coronavirus després de viatjar a Venècia.

Cal recordar que, a dia d'avui a Andorra no hi ha cap pacient diagnosticat amb el Covid-19 i, tal com va indicar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, "Andorra és un país lliure de coronavirus".

Les autoritats andorranes han extremat encara més les alertes a l'incrementar-se tant a França com a Espanya els casos de Covid-19. Tot i així, a hores d'ara al Principat no hi ha casos diagnosticats confirmats.